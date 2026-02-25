(16) 99963-6036
quarta, 25 de fevereiro de 2026
Cidade

Secretário de Educação reúne gestores para alinhar planejamento do ano letivo de 2026

25 Fev 2026 - 20h45Por Jessica
O secretário municipal de Educação de São Carlos, Roselei Françoso, participou nesta quarta-feira (25/02) de uma reunião de alinhamento com os 62 diretores da rede municipal de ensino. O encontro foi realizado no auditório da Fundação Educacional São Carlos (FESC) e contou ainda com a presença de diretores adjuntos, supervisores de ensino e coordenadores pedagógicos.

A reunião teve como principal objetivo discutir o planejamento das ações que irão nortear o ano letivo de 2026. Segundo o secretário, a pauta foi ampla e contemplou desde questões estruturais até aspectos pedagógicos da rede.

“Nós estamos falando de manutenção, contratação de professores, novos investimentos, material escolar que já deve começar a ser entregue no início da próxima semana, além da organização do ano letivo como um todo, incluindo as paradas pedagógicas e a alimentação escolar”, detalhou Roselei. Ele também mencionou atividades culturais e de integração previstas no calendário, como o Dia do Brincar e o Dia do Folclore.

O secretário destacou ainda a importância de garantir formação continuada e qualificada aos profissionais da educação, reforçando o compromisso com a melhoria constante do ensino. Outro ponto abordado foi o papel do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), fundamental para apoiar investimentos nas unidades escolares e atender situações emergenciais.

“Estamos falando de tudo o que acontece dentro de uma escola e que precisa estar bem estruturado para que a educação funcione”, afirmou.

Françoso lembrou também do investimento realizado no ano anterior na aquisição de uniformes escolares, que somou cerca de R$ 7 milhões. De acordo com ele, a maior parte dos estudantes já recebeu o kit, e há reservas disponíveis para atender novos alunos ao longo do ano.

“Esse é um trabalho de integração, para que os diretores possam transmitir aos nossos dois mil professores, merendeiras, agentes educacionais e auxiliares, aquilo que vai acontecer durante o ano letivo de 2026”, concluiu o secretário.

 

