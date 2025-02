Secretário da Pessoa com Deficiência de São Carlos participa de audiência no Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania

Crédito: divulgação

O secretário Municipal da Pessoa com Deficiência e Paradesportos de São Carlos, Rafael Almeida, se reuniu nesta quarta-feira (12/02), em Brasília, a pedido do prefeito Netto Donato, com o subsecretário Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Antônio José. Na pauta do encontro o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania.

O subsecretário apresentou detalhes sobre as diretrizes e objetivos do plano, enfatizando a importância da inclusão e da promoção dos direitos das pessoas com deficiência em todo o território nacional.

O secretário de São Carlos foi convidado a fazer parte do Fórum Nacional dos Gestores de Políticas Públicas das Pessoas com Deficiência, evento realizado anualmente e que reúne gestores de todo o país para discutir políticas públicas inclusivas com objetivo de

promover políticas públicas que garantam inclusão e dignidade para pessoas com deficiência.

Para Rafael Almeida o convite representa o reconhecimento do trabalho realizado em São Carlos. “É uma oportunidade para troca de experiências e estratégias para aprimorar as ações voltadas à população com deficiência. Durante a audiência também ressaltei as políticas públicas do plano de governo do prefeito Netto Donato, que garantem a inclusão, a acessibilidade, a equidade e o exercício pleno da cidadania”, disse o secretário.

O Fórum Nacional dos Gestores de Políticas Públicas das Pessoas com Deficiência faz parte do programa Novo Viver Sem Limite, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.

O programa Novo Viver Sem Limite está estruturado em quatro eixos temáticos: Gestão Inclusiva e Participativa; Enfrentamento à Violência e ao Capacitismo; Acessibilidade e Tecnologia Assistiva e Promoção do Direito à Educação, à Assistência Social, à Saúde e aos demais Direitos Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais.

Leia Também