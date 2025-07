Secretário da Fazenda, Mario Antunes irá falar sobre queda da arrecadação no município

O São Carlos Agora entrevista nesta terça-feira (29), o secretário municipal da Fazenda, Mario Antunes, que comenta a preocupante queda na arrecadação do município e os desafios enfrentados pela administração municipal no segundo semestre.

De acordo com dados oficiais, São Carlos arrecadou R$ 539 milhões nos primeiros seis meses de 2025, valor 8% inferior ao previsto no orçamento, que era de R$ 579 milhões. A diferença representa uma redução de R$ 40 milhões nas receitas municipais.

Durante a entrevista, Antunes deverá detalhar os impactos dessa queda no caixa da prefeitura, as medidas que estão sendo adotadas para conter despesas e quais áreas poderão ser mais afetadas. Também será discutida a expectativa de recuperação da arrecadação nos próximos meses, diante do cenário econômico local e nacional. É a partir das 10h, ao vivo em nossa página no Facebook.

