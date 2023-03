Secretaria oferece cadeira de trilha adaptada para passeio no cerrado

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida de São Carlos (SMPDMR) ofereceu uma cadeira de trilha adaptada para o grupo que fez o passeio na Trilha da Natureza da UFSCar (Universidade Federal de São Carlos) no último sábado, 11 de março. A cadeira possibilitou que pessoas com deficiência física e pessoas com dificuldade de locomoção pudessem participar da trilha e ter a mesma experiência dos demais participantes.

A oferta da cadeira adaptada faz parte do Trilha Acessível, projeto que integra o Programa Cidade Acessível da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que está equipando trilhas de cidades turísticas e unidades de conservação. Em São Carlos, a ação está sendo concretizada em parceria com a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida.

São Carlos foi contemplada com dois kits, cada um com três cadeiras de trilha adaptadas denominadas Juliettis, que atenderão a população nas unidades de conservação do Estado de São Paulo que estão localizadas aqui no município. O equipamento, além de o conforto para as pessoas com necessidades especiais, conta com uma estrutura confortável e segura.

Para guiá-la são necessárias duas pessoas: uma que puxa a cadeira na parte da frente e outra atrás para ajudar a empurrá-la, tudo utilizando as barras paralelas da Julietti. Ao contrário das cadeiras convencionais, ela conta apenas com uma roda e também uma estrutura vertical que auxilia na sua estabilização no chão.

“Estamos no início de um projeto mais amplo que a Prefeitura de São Carlos está colocando em prática para levar mais acessibilidade nas áreas de uso público e garantir a inclusão de todos”, afirmou a secretária da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, Lucinha Garcia.

“Nosso trabalho está focado na gestão de políticas voltadas para a integração da pessoa com deficiência, tendo como eixo focal a defesa de direitos e a promoção da cidadania”, finaliza a secretária.

Além do cerrado da UFSCar, os equipamentos também estarão disponíveis no Parque Ecológico por meio de uma parceria entre a SMPDMR e a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (SMAA). Para isso, ainda será necessária a revitalização e adaptação de um espaço a fim de oferecer a cadeira de trilha na entrada do parque.

A Trilha da Natureza está localizada dentro de uma área de reserva da UFSCar. O percurso da trilha é de aproximadamente dois quilômetros. A caminhada é acompanhada por monitores que incentivam os visitantes a perceberem o ambiente utilizando os cinco sentidos e estimular a criatividade sobre aspectos da fauna, da flora e da ecologia do cerrado.

Leia Também