Secretaria Municipal de Esporte muda de endereço a partir de 21 de julho

A partir da próxima segunda-feira (21), a Secretaria Municipal de Esporte de São Carlos passará a atender em novo endereço. A nova sede está localizada na Rua 9 de Julho, nº 1420, no Centro da cidade, onde anteriormente funcionava a Secretaria de Transporte e Trânsito. O horário de atendimento ao público permanece das 8h às 17h.

Durante o período de transição, os telefones da secretaria — (16) 3372-6500, (16) 3372-1020 e (16) 3374-3270 — poderão apresentar instabilidade. Como alternativa, os cidadãos podem utilizar o e-mail esportes@saocarlos.sp.gov.br para entrar em contato. O atendimento presencial seguirá normalmente no novo local.

A Secretaria de Esporte é responsável por coordenar as políticas públicas de esporte e lazer no município, gerenciar os espaços esportivos, zelar pelo patrimônio público da área e firmar parcerias com entidades e órgãos ligados ao setor. A pasta agradece a compreensão da população durante o processo de mudança.

