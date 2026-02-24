Secretaria Municipal das Famílias abre chamamento público para voluntários do Programa Famílias Fortes

A Secretaria Municipal das Famílias abriu chamamento público para pessoas interessadas em atuar como voluntárias no Programa Famílias Fortes. A iniciativa é amparada pela Lei Federal nº 9.608/1998, que dispõe sobre o serviço voluntário, e pela Lei Municipal nº 23.150, que define as atribuições da pasta, incluindo a criação e implementação de programas de apoio psicológico e de saúde mental voltados às famílias.

O objetivo é selecionar facilitadores e cuidadores para atuação nos ciclos do programa, que tem como foco o fortalecimento dos vínculos familiares e a promoção do bem-estar emocional. A proposta também busca incentivar valores como solidariedade, responsabilidade social, civismo, cooperação e prática educativa.

Entre os objetivos específicos do Programa Famílias Fortes estão ensinar pais e filhos a desenvolver formas eficazes de comunicação e relacionamento, reforçar a importância do apoio familiar, orientar responsáveis sobre práticas adequadas de disciplina e estimular crianças e adolescentes a lidarem com o estresse, a pressão de colegas e a construção de perspectivas positivas de futuro.

Cada ciclo é composto por sete encontros semanais, com duração de duas horas cada, além de quatro encontros de acompanhamento que podem ser realizados em até 12 meses após a conclusão das atividades regulares. Na primeira hora, pais ou responsáveis e filhos participam de atividades em espaços separados, mas complementares. Na segunda etapa, todos se reúnem para dinâmicas conjuntas voltadas ao fortalecimento da convivência familiar.

Para atuar como facilitador voluntário é necessário ter ensino médio completo. Os selecionados passarão por capacitação específica na metodologia do programa, com carga horária total de 30 horas, incluindo atividades presenciais e a distância, promovidas pela Secretaria.

Os voluntários deverão disponibilizar três horas semanais para a condução das atividades, considerando o tempo de preparação do espaço e organização dos materiais. Após cada encontro, será necessário preencher relatórios de monitoramento fornecidos pela pasta.

Os interessados devem solicitar e preencher a manifestação de interesse pelo e-mail smfam@saocarlos.sp.gov.br ou presencialmente na sede da Secretaria Municipal das Famílias, localizada na Rua Conde do Pinhal, nº 2.190, no Centro. As inscrições serão analisadas pelo Comitê Consultor de Serviço Voluntário, instituído por portaria municipal.

O resultado final será publicado no Diário Oficial do Município, e os selecionados serão contatados para o início da capacitação. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail smfam@saocarlos.sp.gov.br.

