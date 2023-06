Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência faz entrega de cordão de autismo à ONG Espaço Azul

A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida (SMPDMR) fez esta semana a entrega de Cordão de Autismo e de Cordão de Girassol à ONG Espaço Azul. Foram 19 unidades entregues à gerente de Projetos Sociais na entidade de apoio a pais e autistas, Rozimarie Fernandes, pelas mãos de Lucinha Garcia, secretária municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, e da diretora Marília Massei Porto, do Departamento de Defesa da pasta.

Os cordões contemplaram 19 crianças da ONG Espaço Azul que já possuíam o Cartão Mais Acesso e que estavam cadastradas no sistema da SMPDMR, portanto tinham o direito de ganhar a fita de identificação. O Cordão de Girassol é um instrumento auxiliar de orientação para identificação de Pessoas com Deficiência (PCDs), seja ela uma deficiência não visível ou oculta.

Em São Carlos a oferta de Cordão de Girassol, que é uma fita verde com desenhos dessa flor, é um direito adquirido que foi regulamentado pela Lei Municipal nº 20.274 de 31 de agosto de 2021. Já o Cordão do Autismo é também uma fita de identificação. Como o símbolo do autismo é reconhecido mundialmente, as pessoas saberão que quem o usa possui uma condição que merece uma maior atenção na comunicação e na interação social.

A entrega do Cordão de Girassol e do Cordão do Autismo considerou uma solicitação dos gestores da ONG Espaço Azul que faz atendimento especializado para pessoas até 21 anos, em programa realizado em parceria com a Prefeitura de São Carlos.

“Temos o compromisso de estreitar cada vez mais nossas relações com as entidades que são parceiras da administração municipal e que atuam com as pessoas com deficiência, e essas ações estão sendo uma marca durante os dois mandatos do prefeito Airton Garcia Ferreira”, afirma Lucinha Garcia, secretária municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida.

