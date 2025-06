Secretaria Itinerante chega ao Cidade Aracy e apresenta o cartão Mais Acesso às pessoas com deficiência

O projeto “Secretaria Itinerante” atenderá a população no estacionamento da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Cidade Aracy na sexta-feira (13/6), das 9h às 16h, e no sábado (14/6), das 9h às 12h.

“O Cartão Mais Acesso é uma importante ferramenta de acesso às políticas públicas desenvolvidas em São Carlos e por determinação do prefeito Netto Donato, a proposta da Secretaria é difundir esses serviços. Essa é a proposta do projeto Secretaria Itinerante”, confirmou o secretário da Pessoa com Deficiência e Paradesportos, Rafinha Almeida.

Entre os benefícios concedidos pelo Cartão Mais Acesso estão o transporte especial gratuito, acesso a estacionamento rotativo sem custo, isenção em restaurantes populares, descontos em ingressos de cinema e preferência em filas de diversos serviços.

O secretário Rafinha Almeida lembra que os interessados devem comparecer à UPA munidos de documentos com RG, CPF, foto 3x4, comprovante de endereço e um laudo que atesta a deficiência do interessado no Cartão Mais Acesso. A validade do laudo a ser apresentado é de até 120 dias, conforme estabelece a lei municipal. “Caso o interessado não tenha uma foto 3x4, o pessoal da secretaria a providencia na hora”, destaca o secretário. A UPA do Cidade Aracy fica à rua Reinaldo Pizani, 357.

A Secretaria da Pessoa com Deficiência e Paradesportos dá início ao projeto “Secretaria Itinerante”. O objetivo é apresentar à população os trabalhos que são desenvolvidos pela pasta, em especial o Cartão Mais Acesso, que proporciona uma série de serviços às pessoas com deficiência.