Secretaria informa que sistema CadÚnico estará indisponível nesta sexta-feira

A paralisação temporária foi comunicada oficialmente pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), responsável pela gestão do sistema. Durante o processo de extração da base de dados nacional, os municípios brasileiros estarão impedidos de realizar novos cadastros, atualizações cadastrais, transferências de domicílio e consultas no sistema.

Com isso, os atendimentos nas unidades da Política de Assistência Social de São Carlos também serão impactados, impossibilitando o suporte integral às famílias que procurarem os serviços.

A Prefeitura solicita a colaboração da população e recomenda que os usuários evitem se deslocar até os pontos de atendimento, a fim de evitar transtornos desnecessários. A Secretaria ressalta que a medida é temporária e visa manter a integridade e segurança das informações do CadÚnico.

O Sistema do Cadastro Único (CadÚnico), segundo previsão do Ministério, estará disponível novamente a partir da próxima segunda-feira, dia 16 de junho.

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, informa à população que o Sistema do Cadastro Único (CadÚnico) estará indisponível em todo o território nacional nesta sexta-feira, 13 de junho, em razão de um procedimento técnico realizado pela empresa pública federal DATAPREV.