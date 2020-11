Secretaria do Trabalho está com inscrições abertas para curso de desenvolvedor Web-Ux Design

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda (SMTER), em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, está oferecendo 20 vagas para o curso de Desenvolvedor Web - UX Design.

As inscrições somente podem ser feitas pelo site http://www.viarapida.sp.gov.br/. O curso, com carga horária de 100 horas, será remoto e ministrado pelo SENAC no período noturno, com previsão de início no próximo dia 16 de novembro.

Com o curso o interessado aprenderá a criar experiências positivas para o usuário compreendendo conceitos e aplicação sobre internet das coisas, usabilidade do usuário e design thinking, usar e usar microtextos, implementar layout, codificar e criar protótipos, criar e apresentar projeto de design UX, entre outras habilidades utilizando conceitos de usabilidade, acessibilidade, interatividade e arquitetura da informação.

Como a capacitação será oferecida somente na modalidade remota, o aluno precisará usar um computador que tenha as seguintes características: Windows 8, acesso à internet de 8 Mbps, processador Core i3 ou equivalente com suporte a 64bits, espaço disponível em disco de 10 GB, caixa de som, microfone e memória RAM de 4 GB.

