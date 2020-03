Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda regulamenta atendimentos na Casa do Trabalhador

Crédito: Divulgação

Como forma de prevenção ao novo coronavírus (Covid-19), a Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda (SMTER) de São Carlos, implanta a partir das 8h desta terça-feira (17/03) novos procedimentos para o atendimento aos empregadores e ao público que busca diariamente oportunidade de emprego, requerer o Seguro Desemprego, se inscrever ou participar dos cursos de formação oferecidos na Casa do Trabalhador “Antonio Cabeça Filho”.

Com média diária de 260 atendimentos a Casa do Trabalhador, localizada na avenida São Carlos, n.º 1.800, no Centro, terá limitação do acesso de entrada (5 pessoas por vez) para evitar a aglomeração de candidatos e fará o agendamento de atendimentos pelo telefone (16) 3374-1750.

A utilização dos computadores do Programa Acessa SP também foi suspensa por tempo indeterminado. O Posto do Acessa SP, da Casa do Trabalhador, recebe diariamente jovens, adultos, idosos e o uso dos equipamentos é compartilhado por revezamento, o que amplia o risco de contaminação.

A decisão foi tomada pelo secretário municipal de Trabalho, Emprego e Renda, Walcinyr Bragatto, em sintonia com outras medidas adotadas pela Prefeitura de São Carlos e comunicada à equipe de atendimento da Casa do Trabalhador e gestores em reunião de equipe realizada no final da tarde de segunda-feira (16/03).

“Neste momento as ações visam preservar a saúde das pessoas que buscam diariamente uma oportunidade de recolocação no mercado de trabalho, bem como a saúde dos servidores e de seus familiares. Um momento delicado, que requer atenção, adoção de medidas preventivas e esforço concentrado de todas as instituições como forma de conter o surgimento de novos casos do coronavírus”, disse Bragatto.

