Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda abre vagas de cursos de Design de Moda, Grafite e Paisagismo

A Prefeitura Municipal de São Carlos, através da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda (SMTER), em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, informa que as inscrições para os cursos de Design de Moda, Grafite e Paisagismo, do São Paulo Criativo, com turmas manhã e tarde, poderão ser feitas a partir de segunda-feira (13/01), das 8h30 às 16h30, na Casa do Trabalhador, localizada na avenida São Carlos, nº 1800, no Centro. As inscrições se encerram na sexta-feira, dia 17 de janeiro.

Para participar dos cursos é necessário ter acima de 16 anos, levar no ato da inscrição CPF, RG, Carteira de Trabalho e Comprovante de Endereço, estar domiciliado no estado de São Paulo, ser alfabetizado e estar desempregado.

O curso de Design de Moda prepara o aluno para reconhecer conceitos em produtos oferecidos no mercado, determinar ideia ou conceito a ser abordado e elaborar projetos de criação de acessórios de moda e proporcionar condições para que aplique técnicas de desenho e elabore projetos de looks, em ciclos coletivos de produção utilizando competências de sugestão em trabalhos formais e ou autônomos, de forma sustentável e empreendedora.

No curso de Grafite o aluno é preparado para organizar ideias por intermédio da linguagem de desenho, além de identificar técnicas de proporção e escala e características de diferentes materiais, como tintas, sprays, adesivos, papéis, dentre outros e proporcionar condições para que o aluno construa imagem em suportes de grandes formatos e elabore projetos de pintura mural.

Já o curso de Paisagismo o aluno é preparado para cultivar e conservar plantas ornamentais em vasos e floreiras como hortas caseiras, jardins verticais e terrários, além de planejar e executar arranjos florais para diversas ocasiões e proporcionar condições para que o aluno possa executar produtos e serviços de paisagismo em vasos e arranjos florais.

O São Paulo Criativo é uma iniciativa com enfoque na qualificação e formação profissional para desenvolvimento da criatividade, em um ambiente de aprendizagem que favorece a inovação e o empreendedorismo. Com carga horária de 100h a 140h tem como objetivo contribuir para a geração de emprego e renda nas áreas de tecnologia, design, artes, gastronomia, arquitetura, marketing digital, entre outras que compõem o setor da economia criativa.

