Secretaria do Trabalho divulga entidades que oferecem cursos gratuitos online

Com o objetivo de promover a capacitação profissional das pessoas durante o processo de isolamento social, provocado pela pandemia do novo coronavírus (COVID-19), a Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda (SMTER) informa que diversas entidades estão oferecendo cursos gratuitos à distância.

São diversas opções de cursos oferecidos por instituições de ensino referência no mercado nacional. Para realizar o curso basta o interessado acessar os portais EAD (Educação a Distância) de cada instituição, se inscrever e iniciar os estudos.

Entre as entidades que oferecem cursos online estão o SENAI pelo http://eadsenaies.com.br/cursos-senai/empreendedorismo/; o Via Rápida no www.viarapida.sp.gov.br; o portal Novos Caminhos pelo http://portal.mec.gov.br/novoscaminhos/index.html; o SENAC pelo site www.ead.senac.br; a FGV no www.fgv.br; Anhembi Morumbi no http://portal.anhembi.br/tag/curso-gratuito/; a Fundação Bradesco pelo www.ev.org.br; o Ministério da Economia no www.gov.br/pt-br/todosportodos/cursos-de-capacitacao-a-distancia e o Programa Descomplique Online, realizado pelo Escritório Regional do Sebrae de São Carlos com inscrições pelo link https://www.sympla.com.br/programa-descomplique-on-line__868360.

“A certificação dos cursos pode ser considerada um diferencial competitivo e importante para quem busca uma recolocação no mercado de trabalho.

Portanto, considerando a situação de excepcionalidade que estamos vivendo na economia do país durante a pandemia, com perda de empregos, a realização de cursos na modalidade de ensino à distância é uma excelente oportunidade de adquirir conhecimento e promover a capacitação e formação profissional das pessoas”, ressalta o secretário municipal de Trabalho, Emprego e Renda, Walcinyr Bragatto.

Ainda de acordo com Bragatto, novos contatos estão sendo feitos junto às instituições para que novas opções de cursos online possam ser oferecidas.

A Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda também já está buscando novas capacitações presenciais para oferecer após a pandemia no Centro de Qualificação Profissional.

