Secretaria de Transporte e trânsito pede à Suzantur veículos extras nas linhas com demandas

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, se reuniu nesta segunda-feira (08/06) com representantes da Suzantur para acertar com a empresa um novo alinhamento com relação às linhas com maiores demandas nos horários de pico, principalmente após a abertura do comércio.

A secretária de Transporte e Trânsito, Ingridi Ienco Cazella, se reuniu com coordenador operacional da Suzantur, Thyago Henrique Genari, e após o acompanhamento diário do transporte coletivo solicitou que sejam acrescidas viagens extras nos horários de pico e o retorno de operação de outras duas linhas, além do aumento de mais uma linha para o distrito de Santa Eudóxia.

Ficou acordado que serão colocados veículos extras nos horários de pico nas seguintes linhas: 18 (Planalto Verde x Estação Norte), 40 (Antenor Garcia x Santa Felícia - viagens Antenor Garcia X Estação Norte), diminuindo assim o intervalo entre uma partida e outra, evitando lotação. Também voltaram a operar as linhas (43) Jockey Clube X Shopping e (66) Abdelnur X Mercado Municipal e uma nova linha no trecho Estação X Santa Eudóxia, saindo pela manhã.

Na semana passada já tinha sido acordado viagens extras nas linhas 58 (Estação x Samambaia), 52 (Santa Eudóxia X Estação), 13 (Tortorelli x Astolpho Luiz do Prado) e na linha 30 (Redenção X Jockey Clube).

“Orientamos aos usuários dessas linhas para evitarem a lotação de um mesmo veículo, aguardando o próximo que passará na sequência. Estamos acompanhando diariamente as linhas e sempre que necessário vamos solicitar ações para garantir a segurança de todos os usuários do transporte coletivo, principalmente, durante a pandemia do novo coronavírus”, afirma a secretária Ingridi Ienco Cazella.

