Secretaria de Trânsito implanta "direita livre" em bifurcação na Vila Nery

A Secretaria de Transporte e Trânsito informa que nesta sexta-feira (25/09) entra em operação uma faixa exclusiva com “direita livre” na rua Lourenço Inocentini com Marino da Costa Terra, na região da Vila Nery.

As alterações visam facilitar e melhorar o trânsito na região. “Os motoristas não terão mais que esperar no semáforo existente no cruzamento, basta utilizar a faixa exclusiva da direta livre que está devidamente sinalizada”, disse Ingridi Cazella, secretária de Transporte e Trânsito.

Essa ação visa melhorar o trânsito na região Leste da cidade, proporcionando maior mobilidade e segurança aos motoristas.

