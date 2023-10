Secretaria de Trabalho realizará plantão da Casa do Trabalhador em Santa Eudóxia

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda (SMTER), realizará nesta quinta-feira, 26, um plantão da Casa do Trabalhador e do Banco do Povo no distrito de Santa Eudóxia, no Salão Paroquial São Sebastião, das 9h às 16h.

Além de ofertar vagas, a população local poderá dar entrada no seguro-desemprego, emitir a carteira de trabalho digital, buscar novos cursos de qualificação, entre outros serviços. É relevante frisar que para ser devidamente atendido, o munícipe deverá apresentar RG, CPF, Carteira de Trabalho (digital ou física) e comprovante de endereço.

A secretária de Trabalho, Emprego e Renda, Danieli Favoretto Valenti, destacou a importância de aproximar e divulgar as atividades da pasta, e informou que este plantão é apenas o primeiro de uma agenda de ações itinerantes da Secretaria.

O Departamento do Banco do Povo e Empreendedorismo também estará presente para divulgar as linhas de crédito e serviços oferecidos aos Microempreendedores Individuais.

