Secretaria de Trabalho projeta mais vagas em 2023

A Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda, finalizou a análise dos números do trabalho realizado em 2022 na captação de vagas, promoção e recolocação de trabalhadores no mercado. Em 2022 foram captadas 2.563 novas vagas de empregos, sendo 314 delas direcionadas especificamente às mulheres, 1.057 aos homens, 1.087 para ambos os sexos, 99 para pessoas com deficiência (PCD) e 6 para aprendizes.

Os números mostram ainda 831 contratados pela Casa do Trabalhador no ano passado. Sendo 317 do sexo feminino, 487 do sexo masculino, 8 PCD do sexo feminino e 6 PCD do sexo masculino. Foram feitas ainda 4789 requisições de Seguro Desemprego no ano. “Os números mostram a dedicação dos servidores e nosso compromisso em contribuir para a melhora das condições de emprego dos cidadãos”, destacou a secretária Danieli Favoretto Valenti.

O levantamento da Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda, mostra ainda que foram 45.332 atendimentos entre encaminhamentos para vagas de emprego, requisições de Seguro Desemprego, solicitações de Passe Emprego e cadastro no sistema Mais Emprego em 2022. Sendo 8.947 encaminhamentos para o empregador e 202 solicitações de Passe Emprego.

“Nossa intenção é ampliar nossa capacidade de atendimento e atender cada vez mais o público, em nossos diferentes campos de atuação”, finalizou a secretária.

