25 Out 2023 - 10h55

25 Out 2023 - 10h55

A Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda (SMTER), comunica que na próxima sexta-feira (27/10), em função de treinamento de reciclagem e atualização do Sistema Nacional de Emprego – SINE em relação ao Seguro Desemprego, para os servidores e funcionários terceirizados que executam as atividades na Casa do Trabalhador “Antônio Cabeça Filho”, o local não realizará atendimento ao público. Os demais departamentos da SMTER funcionarão normalmente.

