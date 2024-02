Secretaria de Trabalho informa que estão abertas as inscrições para o curso de arduíno

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda (SMTER), informa que estão abertas as inscrições para o curso de Arduino, plataforma que possibilita o desenvolvimento de projetos eletrônicos. O Arduino é constituído de hardware e software, tornando assim possível a realização de diversos projetos tecnológicos.

As vagas são oferecidas para jovens a partir de 16 anos que buscam qualificação na área de Tecnologia da Informação. O objetivo é capacitar os participantes na programação básica com Arduino e algumas de suas aplicações no cotidiano.

O curso, totalmente gratuito, será no formato presencial com carga horária de 30 horas distribuídas por três encontros semanais, as segundas e quartas-feiras das 18h30 às 21h30 e aos sábados das 9h às 12h.

Estão sendo ofertadas 12 vagas e as inscrições devem ser feitas entre 26/02 e 01/03/2024 no Centro Público de Economia Solidária “Paul Israel Singer”, localizado na Rua Reinaldo Pizzani, nº 95, no Cidade Aracy II.O atendimento é de segunda a sexta-feira das 8h às 16h30. Para realizar a inscrição é necessário apresentar RG, CPF e comprovante de endereço. As aulas ocorrerão no Projeto Cor Ação situado na Estrada Municipal Washington José Pêra, nº 710, no Jardim Zavaglia.

Confira o conteúdo programático do curso: Conhecendo o Arduino e componentes básicos; Ambiente de desenvolvimentos; Instalação do IDE; Projeto Blink; Introdução à programação em Arduino; Sensores de entrada analógica; Projeto com sensores básicos e apresentação do projeto final.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também