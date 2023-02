Secretaria de Trabalho entrega certificados a alunos

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda, realizou a entrega dos certificados aos alunos do curso de inspeção de qualidade. A formação profissionalizante formou 16 novos capacitados. “Ficamos extremamente satisfeitos, já que todos os inscritos concluíram o curso, agregando uma nova qualificação para ingressar no mercado de trabalho”, afirmou o secretário adjunto da pasta, Luís Garmendia, que representou a secretária Dani Favoretto Valenti na entrega.

O curso teve carga horária de 40 horas, com formação específica, ministrada pelo professor Francisco de Azara, por meio de contratação direta da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda. “Uma das prioridades da gestão do prefeito Airton Garcia é oferecer oportunidades que permitam aos cidadãos buscar novas formas de conseguir emprego”, lembrou o secretário adjunto.

Também participaram da entrega dos certificados o diretor do Departamento de Políticas de Trabalho e Emprego para a Juventude e Capacitação Profissional, Luciano Augusto Ortega; o chefe de gabinete da SMTER, Murilo Locatti Carvalho e o chefe da seção de Capacitação Profissional, Cláudio José Alves dos Santos.

