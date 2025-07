Secretaria de Saúde promove capacitação sobre saúde bucal no envelhecimento

O encontro contou com palestras de especialistas e teve como objetivo ampliar a visão técnica e multidisciplinar sobre o envelhecimento, reforçando a rede de atenção à pessoa idosa no município.

A professora Grace Gomes, do curso de Gerontologia da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), abordou o tema “Cuidado com a Pessoa Idosa na Perspectiva da Gerontologia”. Em sua apresentação, ela destacou a importância de uma abordagem integral do envelhecimento, considerando aspectos físicos, emocionais e sociais, e enfatizou a necessidade de cuidado centrado na pessoa e do registro adequado das avaliações no prontuário eletrônico. “A proposta foi refletir sobre o cuidado na atenção primária a partir de uma perspectiva gerontológica, com foco na autonomia e na prevenção”, afirmou.

Outro tema discutido foi “A Saúde Bucal no Envelhecimento: A Contribuição da Odontologia na Atenção Básica”,

apresentado pelo cirurgião-dentista Dr. Mário Henrique Arruda Verzola. O especialista ressaltou que a saúde bucal tem papel fundamental na detecção precoce de doenças, como o câncer oral, e que o tratamento odontológico adequado pode contribuir para o controle de condições como diabetes e hipertensão. “É de grande importância que a odontologia esteja presente na atenção básica, atuando de forma preventiva e integrada”, frisou.

A diretora do DGCA, Viviane Cavalcante, destacou o compromisso da atenção primária no atendimento à população idosa. “Discutimos os cuidados sob múltiplas perspectivas, desde aspectos fisiológicos até a prevenção de riscos, passando pela essencial valorização da saúde bucal como parte do cuidado integral”, avaliou.

Para o secretário municipal de Saúde, Leandro Pilha, ações como essa representam investimento direto na qualidade do atendimento prestado à população. “Capacitar nossos profissionais não é gasto, é investimento. Um diagnóstico precoce e um acolhimento qualificado na ponta evitam agravamentos e internações desnecessárias. Esse evento reforça nosso compromisso com um cuidado mais eficiente e humanizado para a pessoa idosa”, concluiu, agradecendo o empenho da equipe do DGCA na organização da atividade.

