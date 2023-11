Secretaria de Saúde oferta curso para auriculoterapeutas do SUS

Crédito: Divulgação

O Curso de “Atendimento em Auriculoterapia: integralidade e Medicina Tradicional Chinesa”, foi oferecido em caráter de Educação Permanente, promovido pela Comissão Municipal de Práticas Integrativas e Educação Popular em Saúde – COMPICS&EPS conjuntamente com a Secretaria Municipal de Saúde, Departamento de Gestão do Cuidado Ambulatorial, no período de 17/08/2023 à 20/10/2023, num total de 18 horas.

Participaram do curso 17 auriculoterapeutas da Rede, incluindo profissionais de instituições conveniadas com a Secretaria de Saúde. O curso foi ministrado pelo Prof Dr Mario Sebastião Cabral, professor do Curso de Auriculoterapia do Ministério da Saúde. O conteúdo foi dividido em módulos teórico e prático, sendo este ofertado junto a USF CDHU.

A formação de profissionais para oferta de PICs no SUS é uma das frentes de atuação dessa Comissão, e faz parte das ações que estão sendo promovidas pela COMPICS&EPS para implementação do Programa Municipal de Práticas Integrativas e Complementares e Educação Popular em Saúde, aprovado na Lei Municipal Nº 18.798 de 21/09/2018

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também