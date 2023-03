Secretaria de Saúde e UFSCar realizaram capacitação para uso de dispositivos extraglóticos

Crédito: Divulgação

A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e em parceria com a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), realizou uma capacitação para uso de dispositivos extraglóticos nos serviços de urgência e emergência, qualificando profissionais de saúde e visando aprimorar o atendimento à população.

O curso foi uma iniciativa do Departamento de Gestão do Cuidado Hospitalar (DGCH), via Núcleo de Educação em Urgências do SAMU São Carlos, e teve como coordenadores o enfermeiro especialista em urgência e emergência, Raphael Arosti de Luna, e a coordenadora da Unidade de Simulação em Saúde da UFSCar, enfermeira Fernanda Girão Miranda.

A capacitação contemplou enfermeiros das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Cidade Aracy, Santa Felícia e Vila Prado, do Hospital Universitário, do SAMU e egressos do curso de enfermagem da UFSCar.

Conforme a diretora de Gestão do Cuidado Hospitalar, Lindiamara Soares, proporcionar cursos que visam a qualificação profissional dos servidores de saúde tem sido uma busca constante do departamento. “Capacitar os nossos servidores da urgência e emergência quanto aos procedimentos relacionados aos dispositivos extraglóticos tem uma grande importância quando lidamos com o trato da via aérea, pois um correto manejo garante adequada oxigenação e ventilação do paciente crítico. Nos últimos meses, e em parceria com outras instituições, temos realizado diversos cursos que qualificam não somente o servidor público municipal, mas também os profissionais de saúde de outros serviços, pois isto significa uma melhoria no atendimento ao paciente. Agradeço a Unidade de Simulação em Saúde, a Liga Acadêmica de Urgência e Emergência em Enfermagem (LAUEE) da UFSCar e o Núcleo de Educação em Urgências do SAMU pelo apoio, bem como a todos os profissionais que prestigiaram o evento”, disse a diretora.

