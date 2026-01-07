Secretaria de Saúde divulga novos contatos da Vigilância Epidemiológica e Zoonoses

Telefone celular - Crédito: © Tânia Rêgo/Agência Brasil

A Secretaria Municipal de Saúde informa que a Vigilância Epidemiológica (VIGEP) e a Unidade de Controle de Zoonoses e Endemias estão atendendo, temporariamente, apenas por novos números de telefone.

De acordo com a pasta, os contatos disponíveis para a população são:

(16) 3419-8203 e (16) 3419-8206

A orientação é que munícipes que precisarem de informações, orientações ou atendimento relacionados às áreas de vigilância epidemiológica, zoonoses e endemias utilizem exclusivamente esses telefones até nova atualização.

