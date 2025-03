Secretaria de saÃºde alerta para baixa adesÃ£o Ã  vacina contra dengue

O esquema vacinal recomendado corresponde à administração de 2 doses - Crédito: Divulgação

Com mais de 4 mil casos de dengue notificados entre 1º de janeiro e 3 de março e 1.244 positivos, além de 1.639 aguardando resultado de exame, a Secretaria Municipal de Saúde faz um alerta sobre a importância da vacinação como medida preventiva.

Apesar da disponibilidade em todas as Unidades de Saúde do município, a procura pela vacina ainda é baixa entre o público-alvo, que são crianças e adolescentes de 10 a 14 anos.

De acordo com a Vigilância em Saúde em São Carlos até o momento foram aplicadas 4.785 doses, sendo 3.577 referentes a primeira dose e 1.208 referentes a segunda dose. Em crianças de 10 anos foram aplicadas 1.265 doses (1.015 doses referentes a 1ª aplicação e 250 referentes a segunda dose); 1.260 em crianças de 11 anos (873 doses referentes a 1ª aplicação e 387 referentes a segunda dose); 816 em adolescentes de 12 anos (588 doses referentes a 1ª aplicação e 228 referentes a segunda dose); 760 em adolescentes de 13 anos (578 doses referentes a 1ª aplicação e 182 referentes a segunda dose) e 684 em adolescentes de 14 anos (523 doses referentes a 1ª aplicação e 161 referentes a segunda dose). O público estimado é de 14.344 pessoas.

Denise Martins, diretora de Vigilância em Saúde ressalta que o esquema vacinal recomendado corresponde à administração de 2 doses, com intervalo de 3 meses entre as doses. Se a criança ou o adolescente contraiu dengue, o imunizante só pode ser aplicado após 6 meses. Caso a contaminação pela doença tenha acontecido no intervalo das doses, deve ser mantida a data prevista para a 2ª dose, desde que haja um intervalo de 30 dias entre a infecção e a segunda dose.

“A vacina é um importante avanço no combate à dengue. Pais e responsáveis devem levar seus filhos para tomar as duas doses da vacina, garantindo assim a melhor proteção contra a doença, porém reforçamos que ela não substitui as medidas de prevenção. Ao vacinar um grande número de pessoas, cria-se uma barreira contra a propagação do vírus. A vacinação previne quadros graves e reduz a necessidade de hospitalizações, ajudando a manter o sistema de saúde mais eficiente para atender outros casos urgentes”, esclarece a diretora.

A vacinação é realizada nas unidades básicas de saúde (UBS’s) e unidades de saúde da família (USF’s), com exceção da UBS da Vila São José, que passa por reforma, de segunda a sexta-feira das 7h30 às 16h30. Para receber a vacina basta levar um documento oficial com foto e a caderneta de vacinação.

