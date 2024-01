Secretaria de pessoa com deficiência promove campanha de conscientização sobre importância da triagem neonatal

Neste mês de janeiro a equipe técnica da SMPDMR fez uma visita à unidade da Unimed São Carlos. No último dia 15, a assistente social Marisa de Campos Guimarães, que atua na SMPDMR, e a diretora Marília Massei Porto, do Departamento de Defesa da SMPDMR, tiveram um encontro com o médico Leonardo Iezzi, diretor Administrativo; Juliana Carmona, gerente de Riscos; Mariana Silbone, gerente de Regulação e OPME; e Fabricio Mazocco, gerente de Comunicação e Marketing.

No âmbito da Prefeitura Municipal, a SMPDMR tem como atribuição executar o Programa "São Carlos Mais Inclusivo". Dentro desse programa, está prevista a realização dessa campanha. O objetivo é esclarecer a importância dos sete testes em recém-nascidos – coraçãozinho, olhinho, orelhinha, linguinha, pezinho, quadril e tipagem sanguínea – e também valorizar o Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN), conduzido pelo Ministério da Saúde, que inclui parte desses exames como obrigatórios.

O diagnóstico precoce, o tratamento adequado e o acompanhamento médico de determinadas doenças nas primeiras horas e nas primeiras semanas de vida do bebê serão destacados por meio de palestras, distribuição de panfletos e cartilhas, participação em rodas de conversa e capacitações envolvendo profissionais de todas as áreas envolvendo o parto e a saúde da mamãe e do filho.

Nesse sentido, a Prefeitura de São Carlos estará propondo uma ação preventiva que alertará para o diagnóstico de diversas doenças congênitas, sintomáticas e assintomáticas no período neonatal a tempo de interferir no curso da doença, permitindo o tratamento precoce específico e a diminuição ou eliminação das sequelas associadas a cada doença.

A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida (SMPDMR) promoverá durante todo o ano de 2024 uma série de campanhas em órgãos públicos e privados para a conscientização sobre a importância da triagem neonatal. Trata-se de uma ampla divulgação sobre o diagnóstico precoce das Pessoas com Deficiência (PCDs) recém-nascidas ou recém-adquiridas.