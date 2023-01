Secretaria de Meio Ambiente reúne ideias para otimização de vistoria e poda de árvores

Crédito: Divulgação

Os trabalhos da recém-criada Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável já se iniciaram e, logo nos primeiros dias, a questão do monitoramento, poda e corte de árvores se tornou um grande desafio para o novo órgão da Prefeitura de São Carlos.

Após o incidente desta quinta-feira, 5, em que uma árvore enraizada na Praça Coronel Paulino Carlos – praça em frente à Igreja Catedral – caiu e obstruiu totalmente o trânsito da avenida São Carlos, os novos componentes da pasta já se reuniram no intuito de encontrar soluções que otimizem não somente a supressão de árvores, como também as notificações que chegam ao poder público municipal.

Em uma das frentes, por exemplo, o secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Nino Mengatti, quer atrelar tecnologia à utilidade pública. “Nós temos pensado que temos que ser mais ágeis, buscar mais rapidez nestas questões. Vamos, por exemplo, procurar a UFSCar e a USP, assim como a Onovolab, nos próximos dias, para desenvolver um aplicativo para que o cidadão não precise se deslocar dos bairros para trazer esta demanda de verificação de árvore. Nossa ideia é que a solicitação possa ser feita eletronicamente para dar agilidade, e agilidade não significa que vamos fazer cortes de árvores de maneira indiscriminada”, ressalta o secretário.

Segundo ele, o desmembramento da antiga Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia e Inovação em duas pastas favorece o incremento de políticas públicas mais específicas para cada setor, contribuindo na resolução dos problemas da cidade. “Com a nova Secretaria, nós vamos ter mais autonomia e mais técnicos da área, mas principalmente trazer resposta mais rápida para a população no que diz respeito a questões como poda e corte de árvore para que não aconteça o que aconteceu ontem, em que um incidente quase se torna uma tragédia humana”, finaliza Nino.

LAUDO TÉCNICO

A equipe técnica de vegetação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável realizou uma vistoria de emergência na Praça Coronel Paulino Carlos, constatando que, quanto a árvore que caiu no início da tarde de quinta-feira (05/01), destacam-se a elevada inclinação do tronco da árvore em direção à avenida São Carlos que, combinada ao encharcamento do solo, fez com que as raízes não suportassem o grande peso da mesma.

Além da espécie que sofreu queda, foram analisadas outras árvores presentes no local e detectados dois exemplares em situação de risco iminente de queda, sendo autorizada a supressão dos mesmos em caráter de urgência. Um dos exemplares (espécie Canelinha - Nectandra megapotamica) já foi retirado pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos na mesma quinta-feira (05/01) e o outro (Tipuana - Tipuana tipu), na sexta-feira (06/01).

A Secretaria também informa que, em breve, serão realizadas futuras vitorias para análise detalhada de todos os indivíduos arbóreos presentes no local.

