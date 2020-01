Secretaria de Gestão de Pessoas se reúne com novos diretores das escolas municipais

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas se reuniu durante três dias consecutivos, de 20 a 22 de janeiro, no auditório do Paço Municipal, com os 100 novos servidores que foram contratados, por meio de concurso público, para os empregos de diretor de escola, diretor adjunto, supervisor de ensino e coordenador pedagógico.

O objetivo desses encontros foi de repassar para os novos servidores a estrutura da pasta de Gestão de Pessoas e a função específica de cada departamento e respectivas seções da Secretaria.

Segundo Helena Antunes os encontros foram muito proveitosos e importantes para que os novos profissionais conheçam os procedimentos administrativos da Prefeitura de São Carlos. “A maioria desses servidores ingressaram agora na rede municipal de ensino, muitos são de outras cidades, por isso decidimos mostrar a todos em que contexto vão trabalhar. Os diretores, por exemplo, vão chefiar as unidades escolares, portanto são pessoas que vão coordenar a equipe toda composta por professores, pessoal administrativo, merendeiras, alunos e pais, sendo responsáveis por diversos procedimentos municipais”, explica a secretária de Gestão de Pessoas.

Outro tema bastante abordado com os novos servidores foi com relação às leis municipais e decretos, apesar de seguir o que determina as leis federais e estaduais, cada município tem características próprias. Os chefes de seção também fizeram uma apresentação dos trabalhos desenvolvidos por cada local.

