Secretaria de Educação suspende atividades administrativas em escolas municipais para dedetização

EMEB Dalila Galli - Crédito: divulgação

A Secretaria Municipal de Educação (SME) informou que as atividades administrativas estarão temporariamente suspensas em algumas escolas da rede municipal entre os dias 12 e 14 de janeiro, em razão do cronograma de dedetização das unidades escolares.

A medida tem como objetivo garantir a segurança dos servidores, alunos e da comunidade, prevenindo riscos à saúde durante a aplicação dos produtos.

Durante o período, não haverá atendimento administrativo nas seguintes escolas:

E.M.E.B. Prof. Afonso Fioca Vitali

E.M.E.B. Angelina Dagnone De Melo

E.M.E.B. Arthur Natalino Deriggi

E.M.E.B. Profª Dalila Galli

E.M.E.B. Profª Janete Maria Martinelli Lia

De acordo com a SME, o funcionamento administrativo dessas unidades será retomado normalmente a partir do dia 15 de janeiro.

A Secretaria também esclarece que a EMEB Ulysses Picolo continuará sem atendimento ao público devido às reformas em andamento no prédio. A previsão é que as atividades administrativas nessa unidade sejam retomadas no dia 22 de janeiro.

