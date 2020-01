Secretaria de Educação realiza cadastro para o transporte rural

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Educação comunica que já fazendo o cadastro para alunos que necessitam do transporte rural para esse ano letivo. Em 2019 a Prefeitura atendeu 1.140 alunos em 53 rotas rurais, sendo 1.009 alunos da rede estadual e 131 das escolas municipais.

O cadastro deve ser feito antes do início do ano letivo, previsto para 10 de fevereiro, na sede da Secretaria de Educação, localizada na rua 13 de Maio, nº 2.000, no centro. O horário de atendimento é das 7h30 às 11h e das 13h30 às 16h30 de segunda a sexta-feira.

Para efetivar o cadastro é necessário levar a declaração de matrícula escolar de 2020, cópia do RG ou certidão de nascimento, comprovante de endereço atualizado, 2 fotos 3X4 e entregar a carteirinha de 2019 no caso de alunos que utilizaram o transporte escolar rural no ano passado.

Em 2019 foram atendidos alunos das escolas estaduais Gabriel Félix do Amaral, Juliano Neto, João Jorge Marmorato, Archimedes Aristeu M. de Carvalho, Arlindo Bittencourt, Marilene Terezinha Longhim, Atília Prado Margarido, Ludgero Braga, Péricles Soares, Álvaro Guião, Visconde da Cunha Bueno, Alice Madeira e Adail Malmegrim Gonçalves. Também foram atendidos alunos das escolas municipais Dalila Galli, Maria Ermantina Tarpani, Octávio de Moura, Cônego Manoel Tobias, Santo Piccin, José de Brito Castro e Homero Frei.

Em 2019 o município também forneceu transporte escolar para 2.642 alunos na área urbana (bairro a bairro) e transporte especial para outros 650 alunos.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também