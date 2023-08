Agressão na Emeb Moruzzi: Secretaria de Educação irá abrir processo administrativo

Emeb Moruzzi - Crédito: Reprodução/Prefeitura Municipal

O caso de agressão ocorrido nesta terça-feira, 31, na Emeb Antonio Stella Moruzzi, no Jardim Tangará, quando um pai de um aluno autista de 7 anos teria agredido dois funcionários e a mãe denunciado que o filho sofreria discriminação e agressões desde o início do ano por parte de uma Educadora Especial, deverá ser apurado pela Secretaria Municipal de Educação.

A afirmação é do secretário Roselei Françoso no final da tarde do mesmo dia. Garantiu ainda que será aberto um processo administrativo e serem ouvidos todos os envolvidos. Desde os funcionários que presenciaram os fatos, as vítimas das agressões e até mesmo os motoristas de vans.

De acordo com Roselei, o primeiro passo é procurar entender o que motivou tal situação e ainda saber junto aos pais o que motivou eles partirem para agressões e denúncias e nunca terem procurado a secretaria neste período.

“Quando tomamos conhecimento do ocorrido na Emeb, procuramos a Guarda Municipal para que orientasse os funcionários e as providências fossem tomadas. Procuramos o plantão policial e elaboramos um boletim de ocorrência. Solicitei ainda que a GM ficasse durante todo o dia na escola para dar a segurança necessária a todos”, disse o secretário.

Por fim, Roselei disse ainda que o Departamento Pedagógico da SME está à disposição dos funcionários envolvidos no caso para toda a assistência e providências necessárias.

