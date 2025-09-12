(16) 99963-6036
Secretaria de Educação investe em treinamento para motoristas

12 Set 2025 - 21h05Por Jessica Carvalho R.
A Secretaria Municipal de promoveu na última semana, uma formação para 12 motoristas em parceria com o Sest-Senat e também celebrou o Dia do Motorista.

A iniciativa, organizada pelo Departamento de Regulação do Centro de Formação dos Profissionais da Educação e pelo Departamento de Logística, teve como objetivo principal reforçar a segurança no transporte escolar. Durante a atividade, o instrutor de trânsito Paulo Rogério Matos e a psicóloga Camila Amorim ministraram uma palestra sobre direção defensiva, abordando cuidados, reflexões e práticas essenciais para a segurança no trânsito.

A formação destaca o compromisso da Secretaria de Educação com a qualificação de seus profissionais e a garantia de um transporte escolar cada vez mais seguro para todos.

Estiveram presentes no evento, a diretora do Departamento de Formação, Rafaela Marchetti, a diretora do Departamento de Logística, Amanda Cristina Marangoni e Arary Ferreira, secretária Adjunta de Programas Educacionais, que representou o secretário de Educação, Lucas Leão.

