Secretaria de Educação intensifica busca ativa para matrículas na EJA

Durante o mês de janeiro, a Secretaria Municipal de Educação está promovendo um período de busca ativa para incentivar matrículas na Educação de Jovens e Adultos (EJA). Educadores populares estão percorrendo os bairros de porta em porta para informar e orientar moradores sobre a oportunidade de retomar os estudos.

As pessoas interessadas podem procurar diretamente a Secretaria Municipal de Educação ou, a partir de 02 de fevereiro, realizar a matrícula na própria Escola Municipal de Educação de Jovens e Adultos (EMEJA) Austero Manjerona, localizada na Rua Sete de Setembro, 1.767, no Centro.

A EJA é destinada a pessoas com idade igual ou superior a 15 anos, atendendo jovens, adultos e idosos que não concluíram etapas da educação básica.

O secretário de Educação, Lucas Leão, destacou a importância da iniciativa. “A busca ativa é uma forma de aproximar a escola da comunidade e garantir que todos tenham acesso ao direito à educação. Queremos que jovens, adultos e idosos saibam que nunca é tarde para voltar a estudar e construir novas oportunidades”.

A Secretaria de Educação destaca que a EJA é uma política pública essencial para ampliar o acesso à educação e reduzir desigualdades, oferecendo uma segunda chance para quem deseja concluir seus estudos.