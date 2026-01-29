Secretaria de Educação finaliza preparativos para início do ano letivo na rede municipal

A Secretaria Municipal de Educação está concluindo os preparativos nas 62 escolas da rede municipal de São Carlos para o início do ano letivo, marcado para o dia 12 de fevereiro. As unidades escolares recebem uma série de serviços de manutenção e melhorias para garantir segurança e conforto a alunos e profissionais da educação.

Entre as ações executadas estão limpeza geral, troca de extintores, capinação de pátios e áreas do entorno, dedetização, substituição da areia dos playgrounds e manutenção estrutural. Sete escolas também tiveram as caixas-d’água substituídas, além de reparos em telhados, com troca total da estrutura e das telhas quando necessário.

Outras intervenções incluem pequenos reparos, como substituição de pisos, reforma de sanitários, troca de portas, sifões, torneiras e vasos sanitários, além de pintura interna e externa das unidades.

A Secretaria realiza ainda uma vistoria completa nas Escolas Municipais de Educação Básica (EMEBs) e nos Centros Municipais de Educação Infantil (CEMEIs), visando assegurar um início de aulas tranquilo para cerca de 1.300 professores e mais de 16 mil alunos da rede municipal.

De acordo com o secretário municipal de Educação, Lucas Leão, os trabalhos acontecem simultaneamente em várias frentes. “Na área de dedetização, todas as unidades já foram atendidas, assim como a troca da areia dos playgrounds. Também concluímos a substituição das caixas-d’água de amianto em sete escolas que ainda utilizavam esse tipo de reservatório”, afirmou.

Segundo o secretário, as melhorias fazem parte de um planejamento contínuo. “Finalizamos recentemente as obras nos telhados das escolas Amélia Botta e Ruth Bloem Souto. As intervenções já começaram na escola Bento Prado e, na sequência, seguirão para a escola Renato Jensen”, destacou.

Lucas Leão informou ainda que as obras na escola Ulysses Picolo estão em fase final. “Além da substituição das caixas-d’água de amianto, estamos realizando a limpeza de todos os reservatórios das unidades escolares, garantindo mais segurança e qualidade para alunos e profissionais da educação”, concluiu.

As aulas na rede municipal de ensino de São Carlos começam no próximo dia 12 de fevereiro.