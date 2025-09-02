Secretaria de Educação abre inscrições para o Ensino Fundamental 2026

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Educação, abriu o período de inscrições para vagas no Ensino Fundamental da rede pública em 2026. O prazo segue até 14 de setembro de 2025 e é destinado a alunos que atualmente estudam em escolas particulares ou fora do Estado de São Paulo e que desejam ingressar em unidades públicas da cidade.

As inscrições podem ser feitas presencialmente em escolas municipais ou estaduais. Para o cadastro, é recomendado apresentar documento de identificação com foto, histórico escolar e comprovante de residência atualizado. Também é possível realizar o pré-cadastro online pela plataforma Secretaria Escolar Digital (SED), no site https://sed.educacao.sp.gov.br.

Segundo o secretário municipal de Educação, Lucas Leão, a iniciativa é fundamental para organizar o atendimento da rede. “Estamos trabalhando para assegurar que cada aluno tenha sua vaga garantida e seja encaminhado à escola mais próxima de sua residência”, destacou.

Atualização Cadastral na rede municipal

Já os estudantes que estão matriculados na rede pública municipal, tanto na Educação Infantil quanto no Ensino Fundamental, devem realizar a Atualização Cadastral obrigatória até 12 de setembro de 2025, por meio do sistema DemandaNet.

Essa atualização é especialmente importante para alunos que estão concluindo etapas, como a Fase 6 da Educação Infantil, o 5º ou o 9º ano do Ensino Fundamental. Nessa fase, os responsáveis deverão indicar se desejam ou não o turno integral, informação que será considerada no encaminhamento para o próximo ciclo.

De acordo com o secretário, o processo garante eficiência e respeito às preferências das famílias. “É fundamental que os dados estejam atualizados para que possamos oferecer um atendimento mais eficiente e respeitar as escolhas dos responsáveis, inclusive quanto ao turno escolar”, reforçou.

Para famílias sem acesso à internet, as próprias escolas fornecerão login e senha para viabilizar a atualização. A Secretaria Municipal de Educação alerta que o cumprimento dos prazos é indispensável para garantir o correto encaminhamento dos estudantes no ano letivo de 2026.

