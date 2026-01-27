Secretaria de Desenvolvimento Social promove reunião técnica sobre o Serviço de Convivência

Representantes dos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) e dos Centros de Convivência participaram, na sexta-feira (23/01), de uma reunião técnica promovida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania. O encontro teve como objetivo discutir orientações e diretrizes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e contou com a presença da secretária municipal da pasta, Gisele Santucci.

Durante a reunião, foram apresentadas orientações voltadas à organização, ao acompanhamento e à qualificação das atividades desenvolvidas pelo SCFV. Entre os principais pontos debatidos estiveram o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, a ampliação do acesso dos usuários aos serviços socioassistenciais e a padronização dos procedimentos adotados pelas unidades.

A secretária Gisele Santucci destacou a importância do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos como instrumento fundamental da proteção social básica, contribuindo para a promoção da convivência comunitária e o fortalecimento das relações sociais. Ela também ressaltou a necessidade de integração entre gestão, supervisão e execução das ações, valorizando o trabalho desenvolvido pelas equipes no dia a dia.

“A iniciativa buscou fortalecer a atuação conjunta das unidades e aprimorar os serviços oferecidos à população. Com isso, a Secretaria reafirma seu compromisso com a qualidade das ações, a responsabilidade na gestão e o desenvolvimento da rede socioassistencial do município”, afirmou a secretária.

