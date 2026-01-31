(16) 99963-6036
Secretaria de Desenvolvimento Social discute estratégias para fortalecer parcerias com o terceiro setor

30 Jan 2026 - 23h14Por Jessica Carvalho R
A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania promoveu uma reunião institucional com o assessor do prefeito Netto Donato, Carlos Ernesto Paulino, o diretor de Parcerias com o Terceiro Setor, Elder Leopoldo Junior, representantes da pasta e gestores de parcerias.

O encontro teve como objetivo definir estratégias voltadas à qualificação e ao aprimoramento da prestação de serviços oferecidos pelas entidades do terceiro setor, com foco na eficiência, na organização dos fluxos de trabalho e no fortalecimento das parcerias institucionais.

Durante a reunião, foram debatidas possibilidades de aperfeiçoamento dos processos, a integração entre as áreas envolvidas e a implementação de ações que contribuam para a melhoria do atendimento à população usuária da política de assistência social. As discussões reforçaram o papel das entidades do terceiro setor como parceiras fundamentais na execução das políticas públicas no município.

A secretária municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, Gisele Santucci, destacou a importância da iniciativa. “Nosso compromisso é garantir que as entidades parceiras tenham condições de oferecer serviços cada vez mais qualificados. A capacitação e o diálogo permanente são fundamentais para que possamos construir soluções conjuntas e ampliar a qualidade do atendimento à população”, afirmou.

