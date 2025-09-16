Secretaria de bem-estar animal adota providências após denúncia de abandono de animais

A Secretaria de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal de São Carlos confirmou uma grave situação de maus-tratos no bairro Recreio Campestre e já iniciou medidas emergenciais para proteger os animais envolvidos. Após diligência técnica, o Departamento de Controle e Defesa Animal instalou uma caixa d’água no local e está planejando a retirada dos sobreviventes, além de encaminhar o caso às autoridades competentes.

Na última segunda-feira (15), uma denúncia feita por moradores levou o vereador Elton Carvalho a constatar o abandono de animais na região. Ao chegar ao local, a equipe do parlamentar encontrou animais em sofrimento, sem acesso a água ou alimentação. Diante da gravidade da situação, o vereador acionou imediatamente o Departamento de Defesa Animal e registrou um Boletim de Ocorrência na Polícia Civil para que o caso seja investigado.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal, Paraná Filho, a equipe técnica concluiu que as mortes foram causadas por falta de hidratação. “Os animais, que desceram de um sítio, ficaram presos em uma área sem água nos fundos do Condomínio Recreio Campestre, após tentarem passar por uma pedreira”, explicou.

Ainda de acordo com Paraná, a retirada dos animais sobreviventes está em fase de planejamento, já que a área é extensa e não possui estrutura adequada para a operação. A quantidade exata de animais vivos ainda está sendo apurada.

O proprietário dos animais será autuado e multado, e o caso será encaminhado ao Ministério Público e à Polícia Civil para avaliação de responsabilização criminal.

