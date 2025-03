Secretaria de AssistÃªncia Social promove encontro no CRAS em reflexÃ£o ao Dia Internacional da Mulher

A Secretaria de Assistência Social, por meio da equipe do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), organizou nesta sexta-feira, 07, um encontro com as mulheres atendidas pelo serviço.

A atividade teve como objetivo promover um diálogo sobre o papel da mulher na sociedade, as conquistas alcançadas ao longo dos anos e os desafios que ainda persistem.

A secretária de Assistência Social, Jacqueline Barbosa, destacou a importância do encontro como um espaço de escuta e fortalecimento das mulheres. "Foi um momento de muito diálogo, onde pudemos dar vez e voz às mulheres atendidas aqui no CRAS. Elas compartilharam suas conquistas ao longo da vida, mas também apontaram o que ainda precisa ser alcançado para garantir mais direitos e equidade. Esses encontros são essenciais porque é no grupo que as mulheres se fortalecem e se apoiam para superar desafios", ressaltou a secretária.

A atividade integra uma programação especial organizada pela Secretaria de Assistência Social em alusão ao Dia Internacional da Mulher. Ao longo da semana, foram realizadas diversas ações, incluindo um encontro no Centro de Convivência da Melhor Idade e uma atividade com as famílias da Casa Abrigo.

Com essa iniciativa, a secretaria reforça o compromisso com a valorização e a garantia dos direitos das mulheres, promovendo espaços de diálogo, reflexão e fortalecimento feminino.

