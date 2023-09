Secretaria da pessoa com deficiência irá expor no 12º Congresso Iberoamericano de Tecnologias

Crédito: divulgação

A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida (SMPDMR) foi convidada pela USP (Universidade de São Paulo) a expor no 12º Congresso Iberoamericano de Tecnologias de Apoio à Deficiência (IBERDISCAP 2023) que será realizado em São Carlos de 20 a 24 de novembro. O evento está sendo organizado pela Escola de Engenharia de São Carlos (EESC-USP).

O convite partiu do Professor-Doutor Adriano A. G. Siqueira e do Professor-Doutor Glauco A. P. Caurin que são da EESC, e também estão à frente da organização e tem acompanhado o trabalho e as ações da SMPDMR na cidade. Ele procurou a secretária Lucinha Garcia para oferecer um estande durante o congresso que será realizado no campus 1 da USP.

O objetivo é expor e apresentar os equipamentos de tecnologia assistiva mais conhecidos da população, como cadeiras de rodas, cadeiras de banho, camas hospitalares, cadeiras de trilha, cadeiras anfíbias, cadeiras de rodas de dança, andadores, muletas e bengalas, que estão disponíveis ao público são-carlense por contrato de comodato e por empréstimo.

Durante o 12º Congresso Iberoamericano de Tecnologias de Apoio à Deficiência os participantes e visitantes poderão ter em contato com a robótica colaborativa, que são as tecnologias recentes que permitem aos robôs trabalharem em conjunto com usuários humanos, de modo colaborativo.

Além dos workshops, pesquisadores brasileiros e internacionais estarão apresentando seus trabalhos, nos formatos oral e pôster, sobre a reabilitação de pacientes em países de baixa e média renda, sobre reabilitação da marcha humana utilizando a robótica e modelagem neuromuscular, e sobre a neuroengenharia e tecnologias assistivas.

Entre as novidades que serão expostas nos cinco dias de evento estão: o exoesqueleto modular para membros inferiores (Exo-TAO), o exoesqueleto para reabilitação do tornozelo (ANKLEBOT) e o dispositivo vestível para análise do caminhar, entre outros.

“Nós nos sentimos honrados com o convite, principalmente por se tratar de um evento desta magnitude que será realizado em São Carlos, reconhecidamente como a Capital da Tecnologia”, afirma Lucinha Garcia, da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida. “Por isso, todos nós temos a responsabilidade de encontrarmos soluções para os problemas das pessoas com deficiência e precisamos motivar todos os esforços no sentido de compartilhar tanto os problemas quanto as soluções”.

O IBERDISCAP 2023 conta com o apoio da Associação Iberoamericana de Tecnologia de Apoio à Deficiência (AITADIS) e da Associação Brasileira de Engenharia e Ciências Mecânicas (ABCM).

