(16) 99963-6036
domingo, 28 de setembro de 2025
Cidade

Secretaria da Pessoa com Deficiência e Paradesportos fortalece parceria com a Defensoria Pública

28 Set 2025 - 18h27Por Jessica Carvalho R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Secretaria da Pessoa com Deficiência e Paradesportos fortalece parceria com a Defensoria Pública -

A Secretaria da Pessoa com Deficiência e Paradesportos de São Carlos promoveu, nesta semana, uma reunião com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo com o objetivo de ampliar a cooperação institucional e alinhar ações conjuntas em defesa dos direitos da pessoa com deficiência.

O encontro discutiu estratégias para aprimorar políticas públicas e garantir mais eficiência e acessibilidade nos serviços oferecidos. O secretário da pasta, Rafael Almeida, ressaltou a importância dessa aproximação. “Quando duas instituições comprometidas com a inclusão trabalham juntas, quem ganha é a população. Essa união melhora significativamente a vida das pessoas com deficiência e de suas famílias”, destacou.

Na oportunidade, a Secretaria apresentou seus principais projetos voltados à inclusão social, profissional e esportiva, além de iniciativas voltadas à acessibilidade urbana.

Representando a Defensoria Pública, participaram a assistente social Raquel Souza e a psicóloga Carla, que compartilharam experiências de atuação na defesa dos direitos da população com deficiência. Elas reforçaram a relevância do trabalho em rede para fortalecer o atendimento e ampliar o alcance das ações.

Leia Também

USP realiza Feira de Profissões gratuita nos dias 1, 2 e 3 de outubro
Cidade18h44 - 28 Set 2025

USP realiza Feira de Profissões gratuita nos dias 1, 2 e 3 de outubro

Câmara Municipal de São Carlos decreta luto oficial pela morte do ex-Prefeito Airton Garcia Ferreira
Luto10h22 - 28 Set 2025

Câmara Municipal de São Carlos decreta luto oficial pela morte do ex-Prefeito Airton Garcia Ferreira

Show da Banda Onnix é cancelado em respeito ao falecimento do ex-prefeito Airton Garcia
Luto09h16 - 28 Set 2025

Show da Banda Onnix é cancelado em respeito ao falecimento do ex-prefeito Airton Garcia

Policiais militares participam do aniversário do pequeno Felipe, admirador da instituição
Chamado especial 08h45 - 28 Set 2025

Policiais militares participam do aniversário do pequeno Felipe, admirador da instituição

Evento estadual reúne gestores e trade turístico em São Carlos para fortalecer políticas públicas
Cidade14h20 - 27 Set 2025

Evento estadual reúne gestores e trade turístico em São Carlos para fortalecer políticas públicas

Últimas Notícias