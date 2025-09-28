Secretaria da Pessoa com Deficiência e Paradesportos fortalece parceria com a Defensoria Pública

A Secretaria da Pessoa com Deficiência e Paradesportos de São Carlos promoveu, nesta semana, uma reunião com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo com o objetivo de ampliar a cooperação institucional e alinhar ações conjuntas em defesa dos direitos da pessoa com deficiência.

O encontro discutiu estratégias para aprimorar políticas públicas e garantir mais eficiência e acessibilidade nos serviços oferecidos. O secretário da pasta, Rafael Almeida, ressaltou a importância dessa aproximação. “Quando duas instituições comprometidas com a inclusão trabalham juntas, quem ganha é a população. Essa união melhora significativamente a vida das pessoas com deficiência e de suas famílias”, destacou.

Na oportunidade, a Secretaria apresentou seus principais projetos voltados à inclusão social, profissional e esportiva, além de iniciativas voltadas à acessibilidade urbana.

Representando a Defensoria Pública, participaram a assistente social Raquel Souza e a psicóloga Carla, que compartilharam experiências de atuação na defesa dos direitos da população com deficiência. Elas reforçaram a relevância do trabalho em rede para fortalecer o atendimento e ampliar o alcance das ações.

Leia Também