Secretaria da Pessoa com Deficiência apoia grupos com van e cadeiras de trilha no cerrado da UFSCar

Crédito: Divulgação

A Secretaria da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida (SMPDMR) prestou apoio com a van adaptada e seis cadeiras “Julietti” a três grupos de praticantes de montanhismo no último sábado, 30 de setembro, em um passeio de trilha na área de preservação do cerrado da Universidade de São Carlos (UFSCar).

A SMPDMR possui seis delas à disposição da população por meio de um convênio com o Governo do Estado de São Paulo pelo Programa “Cidade Acessível”. A duas vans adaptadas também fazem parte desse programa. Por conhecer os serviços oferecidos pela Prefeitura de São Carlos, a Professora Mey de Abreu Van Munster, do Programa de Pós-Graduação de Educação Especial da UFSCar, solicitou o empréstimo dos equipamentos e agendou o transporte dos cadeirantes.

“Nossa dedicação às pessoas com deficiência e às pessoas com mobilidade reduzida tem sido praticamente integral no município de São Carlos e isso é possível graças ao trabalho do prefeito Airton Garcia que trouxe essa parceria especial com o Governo Estadual e fortaleceu os laços com a Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência”, afirmou Lucinha Garcia, secretária municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida.

Estavam na trilha os componentes da Organização Não Governamental “Montanha para todos”, os membros do CUME, que é uma associação sem fins lucrativos com pessoas interessadas na prática de atividades ao ar livre sediada no campus da UFSCar, e de pessoas ligadas ao Acreditando, pioneiro na América Latina como um centro de recuperação neuromotora.

O passeio contou com a participação de Guilherme Cordeiro e Juliana Tozzi, a primeira montanhista cadeirante do Brasil. Durante a gravidez, aos 32 anos, Juliana desenvolveu uma doença rara e irreversível que comprometeu severamente a coordenação motora e a fala. Seu esposo, Guilherme, decidiu fabricar uma cadeira especialmente para Juliana, que ganhou o nome de cadeira Julietti. Desde então o casal já percorreu mais de 30 trilhas pelo Brasil e outros países.

Ambos fundaram um projeto a ONG “Montanha para Todos”, que promove a inclusão das pessoas com deficiência no mundo. Hoje 40 parques pelo Brasil possuem suas próprias Juliettis. Este mês, o Parque Ecológico de São Carlos ganhará o Espaço Trilha Acessível com três Juliettis que permitirão passeios gratuitos aos visitantes que dependem dessa acessibilidade. As três restantes ficarão na SMPDMR.

A cadeira Julietti foi projetada e construída para permitir que pessoas com deficiência física possam percorrer as trilhas mais desafiadoras. O equipamento é desmontável, fácil de transportar, possui apenas uma roda com pneu de borracha e amortecedor e necessita de dois operadores, além do passageiro. O assento fica a um metro de altura, possui encosto e cinto de segurança.

O Trilha da Natureza é um projeto que, há 30 anos, apresenta o cerrado, por meio de visitas guiadas no campus da UFSCar, em São Carlos, e conscientiza sobre a importância da preservação desse bioma, que é segundo maior do Brasil e um dos mais ameaçados.

Criado por um grupo de professores do antigo Departamento de Ciências Biológicas e inaugurado em 1992, o projeto Trilha da Natureza conduz desde então visitas orientadas ao cerrado, principalmente de escolas dos ensinos Fundamental e Médio. Desde 2014, porém, passou a ofertar as visitas abertas à comunidade em geral, que têm o intuito de levar mais pessoas a conhecerem o cerrado da UFSCar.

“Quero agradecer à secretária Lucinha Garcia pela acolhida que nos deu desde o nosso primeiro contato e pelo apoio ao nosso grupo durante o passeio”, disse a professora Mey de Abreu Van Munster.

