Secretaria da Justiça e Cidadania realiza 3ª edição do Encontro da Juventude, em São Carlos

Crédito: Divulgação

A Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania, por meio da Coordenadoria da Subsecretaria da Juventude, promove no dia 29 de abril a 3ª edição do Encontro da Juventude, no Cenacon Nacional Inn, em São Carlos.

O objetivo é fortalecer políticas públicas para jovens e incentivar a criação de conselhos e espaços de participação nos municípios. A expectativa é reunir cerca de 1,5 mil representantes do poder público, especialistas e gestores municipais em busca de soluções para as demandas da juventude paulista.

A programação inclui painéis e palestras sobre consórcios públicos, câmaras jovens, conselhos municipais de juventude, protagonismo juvenil e o papel das prefeituras no fortalecimento da agenda jovem. Gestores, conselheiros, lideranças e demais interessados em políticas para a juventude podem participar do evento gratuitamente. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo link.

Já realizado em Jundiaí (2023) e Catanduva (2024), o evento foca na capacitação de gestores e na troca de experiências para ampliar a participação social e aprimorar ações voltadas à juventude.

