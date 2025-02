Secretária da Família conhece programa Famílias Fortes implantado em Osasco

Crédito: Divulgação

A Secretária municipal das Famílias, Ana Paula Vaz, foi recebida na última sexta-feira, 14, pelo secretário da Famílias da Prefeitura de Osasco, Marcelo Couto Dias. A secretária de São Carlos foi conhecer o Programa Famílias Fortes, metodologia de prevenção de comportamentos de risco destinada a famílias com filhos entre 10 e 14 anos. A prevenção se realiza por meio do fortalecimento dos vínculos familiares e do desenvolvimento de habilidades parentais e socioemocionais.

O Famílias Fortes é uma adaptação do programa universal de prevenção ao uso de drogas Strengthening Families Program (SFP). O Ministério da Saúde, junto com o UNODC Brasil (Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime no Brasil), decidiu realizar a adaptação cultural e implementação da versão do programa SFP desenvolvida pela Oxford Brookes University do Reino Unido, chamada SFP 10-14.

“Os programas de prevenção familiares têm sido apontados como uma das intervenções com mais alto grau de evidência de efetividade. O Famílias Fortes é um exemplo de programa de prevenção de base familiar que visa prevenir o uso de drogas através do treinamento de habilidades parentais e da valorização do vínculo familiar. Por isso viemos conhecer, a pedido do prefeito Netto Donato, porque pretendemos implantar em São Carlos”, justificou a secretária das Famílias, Ana Paula Vaz.

O secretário de Osasco, Marcelo Couto Dias, explicou que nos encontros, os facilitadores dispõem de manual que detalha as atividades e o tempo de cada uma. “O objetivo é ensinar pais e filhos a desenvolverem maneiras eficazes de comunicação e relacionamento, mostrar aos pais a importância de apoiar os filhos e ajudar os pais a disciplinar e orientar os filhos de forma eficaz. Como também orientar os filhos sobre como compreender e valorizar os pais, ensinar os filhos a lidar com o estresse e a pressão dos amigos e promover uma expectativa de futuro aos jovens”.

O programa é composto por encontros semanais presenciais de 2 horas cada. Na primeira hora os pais/responsáveis e os adolescentes (10 a 14 anos) participam, separadamente, de oficinais estruturadas. Na segunda hora, eles se juntam para realização de atividades em família. Em todos os encontros são utilizadas técnicas interativas como discussões, debates, jogos, dinâmicas e vídeos.

Leia Também