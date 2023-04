Secretaria da educação recebe novos veículos

Crédito: Divulgação

O secretário de Governo, Netto Donato, representando o prefeito Airton Garcia, entregou na manhã desta quarta-feira (26/04), quatro novos veículos, sendo 3 vans para atender os departamentos de Logística e de Manutenção e o Sistema Integrado de Bibliotecas (SIBISC) e um furgão (veículo de carga) para o almoxarifado. Os veículos foram adquiridos com recursos próprios do município, um investimento de R$ 833 mil.

“Os novos veículos atenderão com maior eficiência e agilidade as demandas da Rede Municipal de Ensino. As vans custaram R$ 700 mil e o furgão R$ 133 mil. O objetivo do prefeito Airton Garcia com essa troca é garantir mais qualidade no serviço prestado pela Educação no atendimento das unidades, economia com manutenção e com consumo de combustível”, observou Netto Donato.

“Os veículos permitirão melhor tempo de resposta abastecendo as escolas com os produtos de rotina, como material escolar, de higiene, limpeza, cama mesa e banho, utensílios e eletroeletrônicos. O furgão (veículo menor) ficará à disposição do almoxarifado para atender as demandas corriqueiras das nossas escolas”, detalhou o secretário municipal de Educação, Roselei Françoso.

Participaram da solenidade de entregas das chaves dos veículos para a SME os secretários de Transporte e Trânsito, Cesinha Maragno e Ana Paula Vaz (Infância e Juventude), a secretária adjunta de Educação, Paula Knoff e a vereadora Professora Neusa, além de servidores e gestores da Educação.

