Secretaria comunica a interdição da rua Vicente Pelicano

Rotas alternativas - Durante o período de interdição, os motoristas deverão utilizar rotas alternativas. No sentido bairro-centro, a recomendação é desviar pela Avenida Comendador Alfredo Maffei, Rua Tiago Caruso e Rua Rogério Mastro Francisco, retornando à Avenida Vicente Pelicano.

Já no sentido centro-bairro, o desvio será feito pela Rua Eduardo Campos Maia Filho, Avenida Gregório Aversa e Rua Roberto Martinez, também retornando à Vicente Pelicano. A secretaria orienta que os motoristas evitem a região durante o período das obras, buscando alternativas de trajeto para minimizar transtornos no tráfego local.

A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana de São Carlos informou que, a partir desta sexta-feira (27/6), a Rua Vicente Pelicano será totalmente interditada no trecho entre as ruas Rogério Mastro Francisco e Avenida Madre Marie Blanche. A interdição ocorrerá pelo período estimado de 10 dias e será realizada em duas etapas: inicialmente no sentido bairro-centro e, na sequência, no sentido centro-bairro. A intervenção se deve a obras do Serviço Autônomo de Água e Esgoto(SAAE), que fará a substituição do emissário de esgoto na região. Segundo a Secretaria, o prazo pode ser reduzido caso os trabalhos avancem com maior agilidade.