Secretaria apresenta balanço do 2º quadrimestre na Câmara de São Carlos

Na manhã desta segunda-feira (29), a Secretaria Municipal de Saúde de São Carlos apresentou, em audiência pública na Câmara Municipal, o balanço referente ao 2º quadrimestre de 2025. O relatório destacou avanços na rede pública, especialmente nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), na campanha de vacinação contra a dengue e nos serviços oferecidos pelo Centro Municipal de Especialidades (CEME).

As três UPAs da cidade — Vila Prado, Santa Felícia e Cidade Aracy — somaram mais de 120 mil atendimentos entre maio e agosto. A unidade com maior demanda foi a da Vila Prado, que registrou mais de 42 mil atendimentos, seguida por Santa Felícia (40 mil) e Cidade Aracy (37 mil). A maioria dos casos, mais de 73 mil, foi classificada como azul, ou seja, situações não urgentes.

Outro ponto abordado foi a vacinação contra a dengue, que aplicou 8.865 doses no período, com ampliação da faixa etária para crianças e adolescentes de 6 a 16 anos. Apesar da adesão inicial positiva, a baixa procura pela segunda dose preocupa os gestores, que reforçam a necessidade da imunização completa para garantir a proteção da população.

O CEME também apresentou números expressivos: 23.706 consultas realizadas, com taxa de presença de 74%. O absenteísmo continua sendo um desafio, agravado por agendamentos múltiplos feitos por um mesmo usuário. No Ambulatório de Oncologia, a taxa de presença chegou a 90% em 3.468 consultas. Já o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) registrou 1.399 atendimentos, com presença de 73%.

Durante a audiência, o secretário municipal de Saúde, Leandro Pilha, destacou a importância da transparência e do planejamento. “Foi uma bela audiência pública de saúde, com participação de vários vereadores e um debate com educação, critério e argumentos. Os números mostram que é isso que a gente tem que fazer: planejamento”, afirmou.

Ele também fez questão de agradecer aos profissionais da rede municipal e à sociedade civil. “Agradeço a todos os nossos funcionários públicos da saúde, que têm uma capacidade técnica incrível para responder a qualquer pergunta e fazer o melhor”, disse.

Leia Também