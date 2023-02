Sebrae-SP investe mais de R$ 4,7 milhões nos pequenos negócios na região de São Carlos

Para 2023, a expectativa é ultrapassar a marca de 18 mil atendimentos e R$ 5 milhões de investimento - Crédito: Divulgação

Com o objetivo de capacitar os micro e pequenos negócios na região de São Carlos, o Sebrae-SP investiu em 2022 mais de R$ 4,7 milhões na capacitação de mais de 23,2 mil empresas e pessoas nos municípios de Analândia, Araras, Brotas, Cordeirópolis, Corumbataí, Descalvado, Dourado, Ibaté, Itirapina, Leme, Pirassununga, Porto Ferreira, Ribeirão Bonito, Rio Claro, Santa Cruz da Conceição, Santa Gertrudes, Santa Rita do Passa Quatro, São Carlos e Torrinha. Entre as empresas atendidas pela instituição, o faturamento foi 30,5% maior em comparação às não atendidas. Para 2023, a expectativa é ultrapassar a marca de 18 mil atendimentos e R$ 5 milhões de investimento.

Os números foram apresentados em uma reunião estratégica promovida pelo Sebrae-SP com representantes dos municípios no último dia 25 de janeiro, entre prefeitos, prefeitas, secretários e secretárias municipais, bem como colaboradores do Sebrae-SP, agentes do Sebrae Aqui e representantes de entidades parceiras na região, como o Parque Tecnológico de São Carlos e o Sest/Senat, sede do encontro.

Entre as ações realizadas pelo Sebrae-SP em 2022, se destacam projetos nos segmentos de construção civil, turismo de aventura e turismo gastronômico; capacitações em compras públicas no setor agro; Indicação Geográfica do café de Torrinha e cerâmica artística de Porto Ferreira, assim como capacitações de inclusão produtiva, educação empreendedora nas escolas para professores e estudantes do ensino fundamental e médio e cursos técnicos e de gestão do programa Empreenda Rápido.

Durante o evento, poder público e parceiros puderam entender o portfólio do Sebrae-SP e abrir diálogo entre gestores e gestoras em prol da pactuação, manutenção e crescimento da execução das atividades em quatro eixos temáticos que seguirão em 2023: jovem protagonista; desenvolvimento social, geração de emprego e renda; políticas públicas; e estratégias para fortalecer o desenvolvimento econômico e vocacional do município.

“Faz parte da missão do Sebrae-SP auxiliar os pequenos negócios. Queremos unir cada vez mais forças com o poder público e nossos parceiros para alcançar ainda mais micro e pequenas empresas na região em prol do desenvolvimento econômico, geração de emprego e aumento de renda da população”, destaca a gerente regional do Sebrae-SP, Michelle Sabino.

