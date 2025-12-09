Sebrae-SP e AEASC promovem rodada de negócios voltada ao setor da construção civil em São Carlos

Sebrae São Carlos -

Empresas do setor da construção civil terão a oportunidade de ampliar sua rede de contatos, conhecer novos parceiros e fechar negócios durante a rodada de negócios promovida pelo Sebrae-SP, em conjunto com a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São Carlos (AEASC), em São Carlos.

O encontro será realizado na terça-feira, dia 16 de dezembro, a partir das 18h30, na sede da AEASC, localizada na rua Sorbone, nº 400. As inscrições estão abertas e devem ser realizadas até 15 de dezembro pelo link https://forms.office.com/r/nn3NPwc2iv. As vagas são limitadas.

A rodada de negócios é uma ação estratégica para estimular o desenvolvimento econômico, promover a inovação e abrir portas para novas possibilidades comerciais.

Segundo o gestor de inovação do Sebrae-SP Ícaro Tiberti, a rodada será um momento estratégico para integrar diferentes elos da cadeia produtiva da construção civil da região de São Carlos. Ele destaca que o encontro vai reunir desde micro e pequenas empresas até médias e grandes organizações do setor, incluindo construtoras, escritórios de engenharia e arquitetura, prestadores de serviços, fabricantes de insumos, empresas de tecnologia e varejistas especializados.

A ideia principal é fortalecer vínculos, estimular parcerias, gerar oportunidades e ampliar a carteira comercial das empresas participantes. “É um ambiente pensado para que os negócios aconteçam de forma prática, direta e com alto potencial de continuidade”, reforça Ícaro Tiberti.

O evento é gratuito e destinado a empresas formalizadas de São Carlos e região que atuem ou tenham relação com o segmento da construção civil. A inscrição é obrigatória, e a confirmação de participação ocorrerá conforme a ordem de inscrição, a adequação ao perfil da rodada e a confirmação de presença.

A iniciativa também está alinhada ao conceito de Cadeia Produtiva Local (CPL), que estimula a cooperação entre empresas, instituições e governo para fortalecer a economia local e regional, impulsionar a inovação e ampliar a competitividade do setor.

O Sebrae-SP e a AEASC esperam incentivar os participantes a trocar experiências, dicas e conhecimentos, ampliando assim sua rede de contatos para que possam formar novas parcerias estratégicas. A proposta é que o encontro contribua para o fortalecimento da construção civil em São Carlos e região, gerando negócios reais e impulsionando o desenvolvimento local.

SERVIÇO – Rodada de Negócios da Construção Civil – São Carlos

Data: 16 de dezembro

Horário: Credenciamento às 18h30 | Início às 19h

Local: AEASC (R. Sorbone, 400 - Centreville, São Carlos)

Inscrições: https://forms.office.com/r/nn3NPwc2iv

