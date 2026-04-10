Sebrae São Carlos reafirma empreendedorismo em café com imprensa

Imprensa regional reunida com dirigentes do Sebrae São Carlos: troca de experiências - Crédito: SCA

O Sebrae-SP São Carlos realizou, na tarde desta quinta-feira, 9 de abril, no Escritório Regional, à Rua Bruno Ruggiero Filho, 649, no bairro Santa Felícia, o encontro “Jornalismo que informa e também empreende”, com a jornalista e empreendedora Juliana Brunório, voltado a profissionais da comunicação. Participaram do evento profissionais de São Carlos, Rio Claro e Descalvado.

O encontro serviu como um espaço para troca de experiências, conexão e fortalecimento do relacionamento com a imprensa. Juliana, que atuou durante muito tempo na EPTV Central, narrou a sua trajetória no jornalismo e também os desafios que encontrou para empreender. Atualmente, ela é empresária e comanda uma franquia de gelateria em São Carlos.

O Escritório Regional do Sebrae SP São Carlos tem como diretora Ariane Canellas, que coordena o trabalho em 19 cidades. Em todo o Estado de São Paulo, o Sebrae mantém mais 32 escritórios em todas as regiões paulistas.

Ariane destacou que a grande missão do Sebrae SP é dar apoio ao empreendedorismo. Segundo ela, os pequenos negócios são responsáveis pela geração de 30% da riqueza nacional e também por 55% dos empregos gerados.

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